Manutenção pode afetar abastecimento de água em bairros de Três Lagoas nesta terça

Serviço da Sanesul prevê interrupções e baixa pressão ao longo do dia em diversas regiões da cidade

Moradores de Três Lagoas podem enfrentar falta de água ou baixa pressão no fornecimento nesta terça-feira (28), devido a uma manutenção programada no Sistema de Abastecimento de Água, conforme informou a Sanesul.

De acordo com a concessionária, os trabalhos começam à 0h e a normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradual ao longo do dia, com previsão de estabilização até às 23h59.

A medida pode impactar moradores de diversos bairros, entre eles Vila Verde, Jardim Flamboyant, Imperial, Maristela, Jardim das Violetas, Interlagos, Mais Parque, Jardim Nova Europa, Paineiras, Bela Vista, Ipacaraí, Jardim Carandá, Jardim Dourados, Jardim Morumbi, Jardim Novo Aeroporto, Centro, Alto da Boa Vista, Jardim Progresso, Santa Luzia, Jardim Roriz, além de condomínios como Eco Ville I, Quinta da Lagoa, Portal da Lagoa e Recanto das Palmeiras. Outras regiões como Vila Nova, Jardim Cangalha, Jardim Alvorada, JK, Jardim Oiti, Atenas, Lapa, Santo André, Santa Júlia, Paranapungá, Nova Americana e Novo Aeroporto também estão na lista de áreas que podem ser afetadas.

A orientação da empresa é para que a população utilize a água de forma consciente durante o período, priorizando atividades essenciais e evitando desperdícios.

Segundo a Sanesul, a manutenção é necessária para garantir melhorias no sistema, com o objetivo de aumentar a eficiência e a qualidade do abastecimento no município.

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