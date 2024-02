Homem finge que é cliente e leva roupas sem pagar em loja

Na última quinta-feira, 01 de fevereiro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Nova Andradina, anunciou a identificação de um homem de 30 anos envolvido no furto de diversas peças de roupas em uma loja no centro da cidade. O desfecho foi resultado de investigações conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG).

A investigação teve início quando a SIG foi informada sobre o incidente, no qual um indivíduo não identificado foi flagrado pelas câmeras de segurança de um comércio subtraindo várias peças de vestuário. As imagens forneceram pistas cruciais, permitindo aos investigadores reconhecerem o suspeito e, assim, desencadearem uma série de diligências para localizá-lo.

Com base na análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar o indivíduo em questão. As diligências foram iniciadas imediatamente, com o objetivo de localizar e capturar o autor do furto. A eficiência da equipe levou à descoberta de que o suspeito residia na Vila Operária.

O momento crucial da operação ocorreu quando os agentes da Polícia Civil alcançaram a residência do autor. O suspeito, um homem de 30 anos, foi encontrado e devidamente identificado e qualificado pelas autoridades competentes.

Após a identificação do suspeito, a Polícia Civil formalizou o indiciamento do indivíduo pela prática do crime de furto. A conclusão do inquérito destaca a importância da colaboração da comunidade e da eficácia das investigações, ressaltando o comprometimento das forças de segurança em preservar a ordem e a segurança pública.