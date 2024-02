SIMTED Dourados empossa Direção Geral e Conselho Fiscal para o triênio 2024-2027

Na noite desta quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024, a Comissão Eleitoral do SIMTED (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados-MS) empossou os membros da Nova Direção Geral e do Conselho Fiscal para o triênio 2024-2027.

A solenidade foi realizada na sede do sindicato e deu posse ao presidente reeleito, professor Thiago Coelho, e vice-presidenta professora Amaiuza Sanches, com a presença de educadores, representantes de sindicatos parceiros, movimentos sociais, movimentos políticos e movimentos artísticos e culturais.

A deputada estadual professora Gleice Jane Barbosa (PT), ex-presidenta do SIMTED Dourados, esteve presente durante a cerimônia e compôs a mesa de autoridades.

A vice-presidenta da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), filiada ao SIMTED de Dourados, professora Deumeires Morais, também prestigiou a solenidade de posse.

Ainda compuseram a mesa durante o evento o vereador Elias Ishy (PT); o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Jones Dari Goettert; Raul Lídio Pedroso Verão, vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região; Onivan de Lima Correa, Coordenador Geral do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS); Apolinario Candado, vice-presidente Regional de Dourados da FETEMS; e Franklin Schmalz, do Comitê Regional de Defesa Popular.

O professor Lauro Sérgio Davi, que estava na presidência do sindicato em 1989 quando se tornou SIMTED Dourados, também participou da solenidade de posse.

A cerimônia teve apresentações culturais do grupo de rap Batalha dos Cinquenta e grupo indígena com a Nhandesy Guarani Kaiowá Alda, da Comunidade Indígena Jaguapiru.

O SIMTED Dourados completará 46 anos de fundação no dia 8 de maio deste ano e teve como precursores, dentre muitos educadores, Sultan Rasslan, Wilson Valentim Biasoto, José Laerte Cecílio Tetila e Antonio Carlos Biffi.

O sindicato, inicialmente, nasceu como ADP (Associação Douradense de Professores). A base de representação do SIMTED hoje é de servidores e servidoras do Magistério e do Administrativo Educacional da Rede Municipal e Rede Estadual de Ensino Público Básico do município de Dourados.

O SIMTED tem uma história fundamental na luta pelo direito dos trabalhadores em educação do município e no desenvolvimento do ensino público de Dourados, participando da elaboração do Projeto Cidade Educadora, que atualmente precisa ser resgatado.

O sindicato também sempre esteve ao lado de outras entidades sindicais e movimentos sociais na defesa da democracia e da justiça social com oportunidades para todos e todas, estando inserido no movimento sindical, movimento em defesa da educacção, movimento de mulheres, movimento negro, movimento dos povos indígenas, movimento LGBTQIA+ dentre outras bandeiras democráticas de luta em torno do Comitê Regional de Defesa Popular.

Foram empossados:

Direção Geral:

Presidente: Thiago Coelho Silva;

Vice-Presidente: Amaiuza Souza Sanches;

Secretaria Geral: Caroline de Matos Santos Sampaio;

Secretaria Adjunta: Juliana Pereira dos Santos;

Secretaria de Finanças: Ataulfo Alves Stein Neto;

Secretaria Adjunta de Finanças: Sirleia de Fátima Marcomini;

Secretaria de Administração e Patrimônio: Fernando Fernandes Rodrigues;

Secretaria de Comunicação: João Vanderley Azevedo;

Secretaria de Formação Sindical: Rosemary Borim Cavalheiro;

Secretaria de Políticas Educacionais: Viviane Mantovani Martines;

Secretaria dos Especialistas de Educação: Celia Reginaldo Faustino;

Secretaria dos Educadores Administrativos: Alexandre Soares Gonçalves;

Secretaria de Assuntos Jurídicos: Ivonete Laurindo Ferreira;

Secretaria de Políticas Sociais: Marco Antonio Rechinelli Leal;

Secretaria dos Trabalhadores Anti-racismo e defesa da Diversidade: Alline Roberto da Silva;

Secretaria dos Trabalhadores em Educação Indígena: Cristiane Machado da Silva;

Secretaria de Políticas Municipais: Erivaldo Bezerra;

Secretaria de Aposentados e Assuntos Previdenciários: José Carlos Brumatti;

Secretaria de Cultura, Esporte e Meio Ambiente: Delson Roberdo;

Secretaria de Saúde do Trabalhador: Kenia Silveira Milan.

Conselho Fiscal

MEMBROS TITULARES: Irene Quaresma Azevedo; Cesar Fernandes Riquerme Benites; Guilherme Nogueira Magalhães Muzulon; Katiucia Cristina Pegorari da Silva; Elisangela Marla Ferreira Matos.

MEMBROS SUPLENTES: Ana Maria Magro Lino; Odilar Antonio Cescon; Eliane Regina Brufatto Pereira; Silvio Raimundo da Silva; e Maria Suely Lima da Rocha.

