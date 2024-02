Sesi MS lança álbum com músicas regionais reinventadas por alunos

O Sesi MS publicou nas plataformas de música um álbum com canções produzidas por alunos das sete unidades da Rede Sesi de Educação no Estado. O trabalho é resultado da Oficina Cultural Itinerante, promovida no 4º bimestre letivo de 2023 na Escola Sesi e que teve como objetivo fortalecer a identidade regional pantaneira por meio da difusão da arte e da cultura.

A oficina foi ministrada pela arte-educadora Ariadne Farinéa e pelo Studio Virtus. Os estudantes puderam experimentar técnicas de mixagem digital de músicas a partir de fonogramas editados e reinventados. A programação contou ainda com exposição da memória fonográfica da música de Mato Grosso do Sul, com curadoria de Carlos Luz. Os alunos conheceram a história das mídias musicais desde o vinil até as tecnologias modernas de reprodução musical.

Para Bruno Sampaio, curador das Oficinas Culturais do Sesi, a iniciativa promove o protagonismo dos alunos e traz conceitos de mercado musical, novas tecnologias e direito autoral aplicado.

“Misturando tradição e inovação, a Oficina Cultural Itinerante de produção digital de música foi um sucesso nas Escolas Sesi. Reforçamos o protagonismo dos alunos como fazedores de cultura, em uma atividade prática que bebeu na fonte da história da música regional e resultou em músicas autorais criadas pelos nossos alunos, como verdadeiros produtores musicais”, disse.

“Foi uma experiência incrível, pois pude ter mais contato com a arte e cultura, já que eu não conhecia músicas do Estado, principalmente dos povos originários, além de conhecer as características musicais e mexer com as ferramentas de produção”, contou a aluna Maria Luiza Martins Lopes, da Escola Sesi de Dourados.

“Foi uma experiência muito diferente, não é nada parecido com qualquer coisa que já tenha acontecido no ambiente escolar. Seria muito legal se todos pudessem ter essa mesma oportunidade de estar produzindo e aprendendo sobre a música regional”, disse a estudante Ada Blacuth, da Escola Sesi de Corumbá.

As Oficinas Culturais Itinerantes são uma iniciativa conjunta do Sesi Cultura e da Gerência de Educação do Sesi.

Leia mais: Curso do Sesi de inclusão digital para idosos começa em outubro na capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.