Homem fica ferido após tentativa de assalto na Vila Romana, em Campo Grande

Um homem de 45 anos foi ferido durante uma tentativa de assalto na noite dessa segunda-feira (13), no bairro Vila Romana, em Campo Grande. A vítima foi agredida por três criminosos, sendo dois deles em uma moto, mas conseguiu escapar e buscar atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia acabado de chegar na casa de uma amiga quando foi surpreendido pelos assaltantes. Os criminosos exigiram que ele os conduzisse até sua própria residência, além de pedir dinheiro e celular. Durante a tentativa de roubo, os agressores tentaram amarrar as mãos da vítima, que reagiu gritando por socorro.

Diante da reação da vítima, os criminosos passaram a agredi-lo com socos e chutes, mas desistiram do crime e fugiram do local em seguida. Ferido, o homem conseguiu se deslocar até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, onde recebeu os cuidados necessários.

A Polícia Militar foi acionada e orientou a vítima a registrar o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). As autoridades trabalham na identificação e localização dos suspeitos. Nenhum dos assaltantes foi preso até o momento.

