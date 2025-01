Mato Grosso do Sul enfrenta calor intenso e possibilidade de chuva nesta terça-feira

O Mato Grosso do Sul segue registrando altas temperaturas e pancadas de chuva localizadas nesta terça-feira (14). O calor pode atingir até 41ºC em algumas regiões do Estado, destacando-se como um dos lugares mais quentes do Brasil.

Na Capital, Campo Grande, a manhã começou com 23ºC e poucas nuvens no céu. Durante o dia, os termômetros não devem ultrapassar os 29ºC. Para os próximos dias, as previsões indicam 31ºC na quarta (15) e quinta-feira (16), enquanto na sexta-feira (17) a máxima prevista é de 28ºC.

Na região pantaneira, o calor é ainda mais intenso. Porto Murtinho pode registrar 41ºC hoje, enquanto Corumbá deve chegar a 34ºC. Em Coxim, a temperatura é um pouco mais amena, com máxima prevista de 28ºC. No sul do Estado, as cidades de Ponta Porã e Dourados têm previsão de máximas de 32ºC.

Outras cidades também enfrentam calor intenso: Três Lagoas pode registrar 35ºC, enquanto Nova Andradina, Bonito e Ivinhema devem atingir 34ºC. Em Naviraí e Aquidauana, a máxima prevista é de 33ºC. Maracaju tem previsão de 30ºC, enquanto Costa Rica deve registrar 27ºC.

Na segunda-feira (13), Porto Murtinho registrou 40,5ºC, consolidando Mato Grosso do Sul no topo do ranking de lugares mais quentes do País. Cidades como Amambai, Aquidauana, Sete Quedas, Miranda, Corumbá, Ponta Porã e Juti também figuraram entre os 15 locais mais quentes.

Alerta do Inmet para chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva intensa para parte do Estado, válido até as 10h desta terça-feira. O aviso inclui Campo Grande e outros 32 municípios, como Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Corumbá, Coxim e Três Lagoas.

As chuvas podem ser acompanhadas de ventos fortes e raios, o que exige atenção redobrada dos moradores dessas regiões. As autoridades recomendam que a população evite áreas abertas e se mantenha em locais seguros durante os períodos de chuva.

Com informações do Inmet

