Após atacar esposa com faca, homem é preso por tentativa de feminicídio em Deodápolis

A Policia Civil divulgou nesta segunda-feira (13), a prisão de um homem por tentativa de feminicídio ocorrida no terminal rodoviário da cidade de Deodápolis, município localizado a aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, uma mulher de 53 anos estava no terminal rodoviário da cidade, acompanhada de seu marido, de 44 anos, e de outras pessoas, consumindo bebida alcoólica. Após um ataque de ciúmes, o indivíduo atacou a mulher com uma faca de cozinha.

A vítima correu em direção aos comércios próximos em busca de ajuda e se abrigou em uma loja de roupas. Ao ser encontrada pela Polícia Militar a mulher se encontrava visivelmente assustada. Em seu depoimento, a vítima contou que havia tentado várias vezes terminar o relacionamento, mas o autor persistia em reatar.

Após mais uma tentativa frustrada de reconciliação, ele se enfureceu e tentou matar a ex-companheira. A mulher também afirmou que o autor é usuário de drogas e que havia consumido substâncias no dia do ocorrido.

O suspeito foi encontrado após comprar um facão, que segundo ele seria utilizado para pôr fim a vida da vítima. O autor foi preso e o facão recolhido. Durante o interrogatório o autor informou que já cumpriu pena pelos crimes de Roubo e Homicídio em Assunção, no Paraguai.