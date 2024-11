Homem é atingido por sete disparos de arma de fogo fica em estado grave em Rio Brilhante

No último dia 08 de novembro, um homem de 37 anos foi atingido por sete disparos de arma de fogo na cidade de Rio Brilhante

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o crime ocorreu dentro de estabelecimento comercial no bairro Morada do Sul. Dos sete disparos, cinco atingiram a região do peito. Imagens de câmera de segurança registratam a tentativa de assasinato.

Ele foi socorrido em estado grave e levado ao hospital da cidade, mas precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados. O autor do crime fugiu do local fugiu em uma motocicleta Honda Biz. A polícia segue investigando o caso de assassinato.