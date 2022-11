Homem estoura vidro e furta cerca de R$ 5 mil de comércio

Homem estoura blindex e furta cerca de R$ 5 mil de comércio em Dourados

Um estabelecimento comercial localizado na rua João Rosa Góes, região central de Dourados foi invadido na madrugada desta terça-feira (15), onde o ladrão frutou cerca de R$ 5 mil. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o crime.

Segundo as informações do site Dourados News, por volta das 4h desta madrugada o alarme do local disparou, quando a empresa de segurança chegou ao local encontrou a porta de blidex estourada. Do local foram levados de 4 a 5 mil reais que estavam no caixa e mais alguns produtos.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que o autor é um homem magro e moreno, que utilizava uma mochila nas cosas, camisa escura e bermuda.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados.