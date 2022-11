Credito rural tem queda em outubro

As operações de crédito rural, no mês de outubro, em Mato Grosso do Sul apresentaram uma queda de 17% em comparação à setembro e de 31% em relação ao mesmo período de 2021 . Ao todo movimentaram R$ 1,2 bilhão conforme aponta o levantamento da Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, divulgado nesta semana.

De acordo com o levantamento 73% dos recursos equivalentes a R$ 655 milhões, foram destinados à agricultura, principalmente, a atividades que envolvem o milho e a soja. O acumulado movimentando em nível estadual, desde o início do Plano Safra 22/23 é de R$ 8,82 bilhões, 28% a mais que o mesmo período do ano passado.

O crédito é oferecido através de bancos públicos, privados e cooperativas. Porém, o volume mais expressivo de negociações é feito com instituições públicas, que efetivaram 76% das operações de custeio, em outubro.

A principal modalidade que utilizou os recursos foi o custeio, com 973 milhões captados. Em comparação ao mês de setembro, houve redução de 15%. As demais modalidades – investimento, comercialização e industrialização – movimentaram juntas, cerca de R$ 301 milhões.