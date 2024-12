Rapaz é morto pelo cunhado durante discussão por causa de bicicleta na aldeia Jarará, em Juti

Na tarde de ontem (01), um homem identificado como Alisson Gomes Paim, de 21 anos, foi morto com duas facadas após uma discussão envolvendo uma bicicleta, na aldeia indígena Jarará, em Juti.

Conforme informações, a vítima teria tido um desentendimento com o cunhado Jadel Vera, após ele ter pego a bicicleta dele sem autorização.

Durante a discussão, Jadel desferiu duas facadas em Alisson, que morreu no local.

A Policia Militar foi acionada e o homem encaminhado a delegacia.

