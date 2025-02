Homem esfaqueia vizinho na jugular durante briga, em Selvíria

Após ser esfaqueado na jugular pelo vizinho, de 35 anos, na tarde de sexta-feira (21), em Selvíria, cidade localizada a 400 km de Campo Grande, um homem de 28 anos está internado em estado grave.

De acordo com o registro policial, o agressor entrou em casa e se deparou com a esposa dialogando com o vizinho no portão. Ele, que é dependente químico, se irritou com a situação e começou uma briga.

A vítima serviu uma bebida ao homem alterado, que, com suspeita de envenenamento, respondeu esfaqueando o vizinho na região do pescoço, perfurando a jugular.

A vítima foi atendida com um grande sangramento e levada ao hospital. Ainda no local, o agressor persistiu em provocar confusão e dificultar o trabalho da equipe de saúde.

Ele foi foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.