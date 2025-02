Semana do Artesão 2025 já tem data marcada e profissionais se reúnem com governo

Evento será realizado entre os dias 19 e 23 de Março no Armazém Cultural

Em reunião realizada no auditório do Museu da Imagem e do Som de MS na manhã desta sexta-feira (21) entre a Fundação de Cultura e representantes das Associações de Artesãos de Campo Grande promoveu o alinhamento das ações para a realização da Semana do Artesão 2025. O evento vai ser realizado de 19 a 23 de março, no Armazém Cultural, e vai promover diversas atrações gratuitas para toda a população.

Katienka Klain, Diretora de Artesanato e Moda da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, explicou que a reunião trouxe todas as Associações de Artesãos de Campo Grande e algumas estaduais para alinhamento de como vão funcionar os horários, a feira Mãos que Criam e as homenagens aos artesãos durante o evento. “Foi muito bom ver todas as associações de Campo Grande e durante a feira a gente vai ter as associações do interior do estado também, foi feita uma reunião de forma online com eles. Hoje em dia todas as associações que estão no Sicab [Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro] vão estar presentes na feira de artesanato durante a Semana do Artesão”.

A grande novidade deste ano vai ser o lançamento da filial da Casa do Artesão na loja do Bioparque. “A Semana do Artesão vai ser realizada de 19 a 23 de março. Dia 19 a gente começa às 10 horas da manhã com o lançamento da primeira filial da Casa do Artesão na loja Bioparque e com a grande abertura do evento às 19 horas no Armazém Cultural, que vai ter os homenageados do evento e com um grande show em homenagem ao Dia do Artesão, que é 19 de março. Na programação nós temos oficinas de artesanato diversas, que são gratuitas e abertas ao público, e diariamente nós teremos apresentações de shows no Armazém Cultural. A feira vai funcionar das 14h às 22h, e vai ter todo tipo de artesanato da capital e do interior do estado para comercialização. A grande novidade é o lançamento da filial da Casa do Artesão na loja do Bioparque. A Casa do Artesão este ano completa 50 anos e ganha este grande presente que é a primeira filial da loja aqui em Campo Grande”.

Presente na reunião, a artesã Indiana Marques, da Proart, Associação de produtores de artesanato e artistas populares de Mato Grosso do Sul, é fundadora de quase todas as associações de artesãos de Campo Grande. A Proart participa há muitos anos da Semana do Artesão. Para ela, a expectativa dos artesãos com o evento sempre é de mostrar o artesanato, fazer negócios. “A gente espera que tenha uma demanda de negócios que é muito importante para o artesão, se ele trabalha com isso, ele quer a venda do seu produto, ter pedidos de produtos, fazer negócios. A Semana do Artesão é muito importante porque nós precisamos mostrar o artesanato para a cidade, para a cidade nos reconhecer como artistas, consumir nosso produto. Pra Proart é muito importante que a gente esteja lá e que pessoas de todas as categorias, de todos os locais vão lá e reconheçam a gente como artista e consuma nosso artesanato”.

Jane Clara Arguelho, ceramista, do Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul, Sinart, vai ser uma das homenageadas deste ano na Semana do Artesão. “Para mim é uma honra, é um reconhecimento de 25 anos de trabalho, dando aulas, sendo mestre, ensinando o artesanato a todo mundo, tirando muitas pessoas do que faziam para ser um empreendedor do nosso artesanato e podendo levar o nosso artesanato para fora. A importância da Semana do Artesão para os artistas do estado é muito grande porque a Fundação de Cultura faz o reconhecimento de todos os artesãos, para que eles possam ser reconhecidos lá fora, dando oportunidade para eles poderem progredir e ter o seu próprio negócio”.

