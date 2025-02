Motociclista de 32 anos morre em acidente em Dourados; motorista estava alcoolizado

Juliano Pacito Soares, de 32 anos, faleceu na madrugada de sábado (22) após se envolver em um acidente de moto em Dourados. O incidente aconteceu quando o condutor da moto fez uma manobra à esquerda, colidindo de frente com um automóvel.

O motorista do veículo, de 66 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava alcoolizado. Além disso, duas gramas de substância ilícita, aparentemente cocaína, foram encontradas no bolso de Juliano.

Segundo o Boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi ao local, onde já estava presente uma unidade do Corpo de Bombeiros, que confirmou falecimento de Juliano.