Homem esfaqueia mulher e dois colegas em conveniência na Capital

Um homem de 33 anos feriu três pessoas com golpes de faca, em frente de uma conveniência, na madrugada de hoje (13), no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O autor fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta de 1h15, quando receberam denúncias de pessoas feridas em uma conveniência. No local, os militares depararam com uma senhora de 45 anos, atingida na mão esquerda e um homem, de 33 anos, foi atingindo por uma facada nas costas. As vítimas foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande.

Ainda de acordo com a polícia, uma terceira vítima sofreu lesões na cabeça, braço e perna esquerda e também foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo uma das vítimas, relatou aos militares que houve uma discussão entre ela e o autor das facadas e que o homem, estava morando em sua casa há alguns dias. Ele antes, morava em uma fazenda onde trabalha com o homem, atingido por uma facada nas costas. O autor fugiu do local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.