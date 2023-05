Criminosos fogem de delegacia na região de fronteira

Três detentos que estavam presos em uma das celas da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, município que faz fronteira cm Pedro Juan Caballero, fugiram na noite de ontem (12). Durante a fuga, um deles foi baleado e encaminhado ao hospital para atendimento médico. A Polícia local continua em buscas na localização dos fugitivos.

Segundo informações apuradas pelo site Porã News, os fugitivos são: Graciano Henrique Correa, de 39; Lucas Aparecido Azevedo da Silva, de 24 e Marcos Helman de Alcântara, de 29 anos.

Após a fuga, equipes policiais de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero estão em diligências na região em busca dos criminosos.

Ainda conforme informações da Polícia Civil, um dos fugitivos foi baleado e precisou ser encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde segue internado.

Um dos fugitivos, Graciano Henrique foi preso na semana passada pela Polícia Nacional em Pedro Juan Caballero. Ele é procurado pela justiça de Minas Gerais por usar documentos falsos. Após a prisão, ele foi extraditado do Paraguai.

