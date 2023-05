Acusado de “vender” a própria filha é preso após descumprir medida protetiva

Um homem de 60 anos, foi preso na tarde de ontem (12), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, acusado de “vender” a própria filha de 13 anos. O idoso acabou sendo detido por descumprir uma medida protetiva e de ameaça.

De acordo com informações policiais, ele estava proibido de se aproximar da residência, onde a jovem mora com a mãe.

Segundo o site Dourados News, o caso aconteceu na cidade de Laguna Carapã. O Conselho tutelar foi acionado após receber relatos de que o homem transitava no local. Equipes da Polícia Militar foram acionados e prenderam o acusado.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde segue à disposição da justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.