Homem morre após ser esfaqueado no peito pelo ex-padrasto

Um homem de 22 anos, identificado como Danilo Vilhalva, foi morto com uma facada no tórax na noite desta sexta-feira (14), na cidade de Antônio João, a 279 km de Campo Grande. O suspeito de cometer o crime é o ex-padrasto da vítima, conhecido como Quinito.

Informações divulgadas pelo boletim de ocorrência apontam que por volta das 21h30 Danilo chegou ferido em uma casa localizada na aldeia indigna Casa Branca. Aos policiais, uma testemunha disse que Danilo chegou ao local com ferimentos no peito e disse ter tido uma discussão com seu ex-padrasto, o que resultou na agressão.

“Estava vindo da cidade e o Quinito estava me esperando com uma faca e me esfaqueou”, teria dito a vítima.

A testemunha então procurou a liderança da aldeia para acionar equipes de socorro da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), pois não tinha nenhum telefone para efetuar a ligação. Contudo, ao voltarem no local encontraram Danilo em óbito sentado em uma cadeira.

Conforme o registro policial, Danilo e o suspeito tinham uma rixa e por este motivo sempre brigavam, Quinito era casado com a mãe da vítima mas se separaram há mais de um ano.

A polícia segue em busca pelo suspeito do crime. O caso foi registrado como homicídio simples na DP de Antônio João.

