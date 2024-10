Homem esfaqueado por adolescentes durante roubo morreu na Santa Casa

Faleceu hoje (08), no Hospital Santa Casa, Pedro Wilson, rapaz que foi esfaqueado por um adolescente, de 15 anos, durante tentativa de roubo de carro.

O crime aconteceu no último domingo (06), em Aporé (GO).

Conforme informações, o adolescente saiu de Chapadão do Sul (MS) e foi até Aporé para praticar o crime, levando mais dois comparsas com ele, ambos menores de idade também.

Já na cidade de Goiás, o trio abordou Pedro e adentraram no veículo Fiat Uno, mas durante a fuga, acabaram capotando o carro.

A vítima tentou fugir dos criminosos, mas foi perseguido e levou três facadas por um dos adolescentes. Uma equipe de socorristas foi acionada, e Pedro foi encaminhado para um hospital de Cassilâmdia, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para Santa Casa de Campo Grande, onde veio a óbito.

Segunda vítima

No mesmo dia, os adolescentes também roubaram e mataram Elielson Soares que estava sentado em uma praça escutando música, na frente da casa onde morava. Sem ter tido tempo de defesa, o homem foi esfaqueado pelos menores e morreu no local.

Os adolescentes roubaram o carro Ford Fiesta da vítima e seguiram rumo Chapadão do Sul, onde foram abordados pela Policia Militar Rodoviária, mas fugiram até chegarem próximo do perímetro urbano de Chapadão, onde passaram a atirar em direção aos policiais.

Os três adolescentes foram feridos e os policiais conseguiram detê-los. Um deles precisou ficar em observação no hospital e confessou ter orquestrado o crime.

Durante a noite de ontem (07), este mesmo adolescente, de 15 anos, foi morto dentro do hospital por uma pessoa, ainda não identificada que atirou pela janela.

