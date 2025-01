Homem é esfaqueado por 4 motociclistas, no Jardim Santa Emília

Na noite desta quarta-feira (8), um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado por um grupo de quatro motociclistas. O caso aconteceu no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Em seu depoimento à polícia, a vítima relatou que decidiu ir até uma conveniência próxima para comprar cigarros, quando foi abordado por quatro indivíduos, cada um em uma motocicleta, que logo o derrubaram no chão.

Um dos autores desferiu golpes de faca nas costas da vítima. Quando ameaçou pedir socorro, um dos outros indivíduos mostrou o cano de uma arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz reside em uma fazenda nas proximidades de Campo Grande, mas estava visitando a avó no bairro. Ele afirmou não conhecer os agressores nem a motivação do crime. Mais tarde, a avó da vítima revelou que o homem mora na fazenda e acrescentou que ele é usuário de drogas, mas também não sabe o motivo do ataque.

Após o ataque, os autores fugiram e vizinhos chamaram a irmã da vítima, que prontamente ligou para a polícia, enquanto o rapaz era socorrido pelos avós até a UPA. Ele será transferido para a Santa Casa para seguir com o tratamento.

