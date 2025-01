Avião de pequeno porte cai em Ubatuba, no litoral de SP

Acidente deixou dois mortos e seis feridos

Na manhã desta quinta-feira (9), um avião de pequeno porte caiu na Praia do Itaguá, em Ubatuba, litoral de São Paulo, deixando um saldo de dois mortos e seis feridos. O acidente mobilizou equipes de resgate e gerou comoção na região, que é um dos principais destinos turísticos do estado.

A prefeitura de Ubatuba confirmou que o acidente envolveu oito vítimas, sendo cinco ocupantes do avião e três pessoas que estavam em uma pista de skate próxima ao local do impacto. As informações iniciais apontam que a aeronave, um modelo Cessna Aircraft 2008, estava em situação regular no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) e tinha capacidade para transportar sete passageiros.

As equipes de emergência confirmaram dois óbitos até o momento: o piloto da aeronave, que ficou preso nas ferragens, e uma outra vítima que ainda não foi identificada. Entre os feridos, dois adultos e duas crianças foram socorridos pelo Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU). As autoridades não esclareceram se essas vítimas eram passageiros do avião ou banhistas que estavam na praia.

O Corpo de Bombeiros também atuou no resgate, retirando o piloto dos destroços da aeronave. Testemunhas relataram que a cena era de grande destruição, com destroços espalhados pela areia e pela água.

Câmeras de segurança captaram o momento exato do impacto. As imagens mostram o avião perdendo altitude rapidamente, atingindo o solo, explodindo e caindo na água. A explosão chamou a atenção de moradores e turistas, que se aglomeraram nas proximidades para acompanhar o trabalho das equipes de resgate.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Força Aérea Brasileira (FAB) deve iniciar as investigações nas próximas horas para determinar o que levou à queda da aeronave. Segundo especialistas, fatores como falhas mecânicas ou erro humano não podem ser descartados.

A prefeitura de Ubatuba afirmou que está prestando suporte às vítimas e suas famílias, bem como colaborando com as investigações.

Mais informações serão divulgadas conforme as investigações avancem e as condições dos feridos sejam atualizadas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram