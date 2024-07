Homem envolvido em roubos, tráfico e estupro é preso no Iracy Coelho

Um homem que não foi identificado foi preso na útima quarta-feira(24) no bairro Iracy Coelho em Campo Grande por diversos crimes praticados.

A ficha criminal do indivíduo é extensa, contendo crimes como roubos majorados, estupro de vulnerável e outros delitos.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF), cumpriu mandado de Prisão que estava aberto contra o mesmo, pois o indivíduo estava foragido. Agora, preso, permancerá sob ordens da justiça.

