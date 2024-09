Apressado, bebê nasce dentro de carro no quartel do Corpo de Bombeiros na Capital

Servidora pública, de 36 anos, entrou em trabalho de parto enquanto fazia compras na região central de Campo Grande, nessa quinta-feira (19), e deu à luz dentro do carro a caminho do hospital.

O bebê, que estava previsto para nascer apenas no dia 15 de outubro, adiantou a chegada e nasceu com 3,3 kg e 48 centímetros. O parto aconteceu na calçada do quartel do Corpo de Bombeiros localizado no bairro Guanandi.

A mulher relatou que começou a sentir dores enquanto caminhava e ligou para o marido buscá-la para retornar à casa. Entretanto, no meio de caminho, as contrações aumentaram e a bolsa estourou.

Como não havia tempo, o motorista parou no quartel dos bombeiros e pediu ajuda. Os militares prontamente ajudaram com os primeiros socorros e, uma ambulância que passava pela região ajudou a realizar o parto até a chegada da URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros.

Não deu nem tempo de retirar a mulher do veículo e o parto aconteceu no banco do passageiro. O bebê nasceu bem e saudável. Ele e a mãe foram encaminhados ao Hospital Regional, onde receberam atendimento médico necessário.

