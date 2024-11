Homem envolvido em homicídio é morto em confronto com a PM em Ribas do Rio Pardo

Um rapaz, de 23 anos, suspeito de envolvimento no assassinato de um jovem, de 20 anos, ocorrido na manhã deste sábado (2), foi morto em confronto com a PM (Polícia Militar) nesta tarde, em Ribas do Rio Pardo, a 86 km de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz pilotava a moto que ele roubou da vítima do homicídio. Ele, inclusive, estava acompanhado do suspeito de ter esfaqueado a vítima até a morte.

A dupla foi encontrada no Bairro Parque Estoril l. Houve troca de tiros dos suspeitos contra a polícia, causando confronto. O rapaz de 23 anos foi morto a tiros, já o comparsa dele conseguiu fugir. As equipes seguem em busca do suspeito de assassinato.

O homicídio

O homicídio ocorreu por volta das 6h em uma boate de Ribas do Rio Pardo. O jovem, de 20 anos, teria se envolvido em uma briga generalizada no estabelecimento. Em determinando momento, ele saiu correndo do local com um grupo de pessoas no encalço dele.

Durante a tentativa de fuga ele foi golpeado com diversas facadas até cair em um posto de combustíveis. De acordo com o boletim de ocorrência sobre o caso, as pessoas envolvidas na confusão assistiram ao crime e ignoraram os pedidos de socorro do jovem.

O rapaz foi socorrido por uma testemunha e levado de motocicleta até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda conforme o registro policial a vítima tinha envolvimento em outros crimes ocorridos em Ribas do Rio Pardo.