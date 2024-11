Hospital Regional passa a divulgar resultado de exames na internet

Pacientes que fizerem exames laboratoriais pelo HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) agora podem ter acesso aos resultados por meio da internet. A iniciativa faz parte do projeto “Hospital Digital” que tem como finalidade agilizar o procedimento e facilitar o acesso.

Ao realizar a coleta dos exames no AC/HRMS (Laboratório de Análises Clínicas), o paciente receberá um protocolo com login e senha para pegar o resultado. No site www.hospital.regional.ms.gov/exames/ é só clicar em “Exames laboratoriais” e em seguida inserir o login e senha. Essas informações também ficarão disponíveis na parte inferior do comprovante de pedido de exames laboratoriais.

Entre janeiro a setembro deste ano, o HRMS analisou quase 600 mil exames, sendo a média de 67 mil exames laboratoriais por mês. Além dos pacientes internados no hospital, são atendidos pacientes ambulatoriais de algumas especialidades, como onco-hematologia (adulto e pediátrica), gestantes de alto risco, cirurgia bariátrica, nefrologia, proctologia, risco cirúrgico e hemostasia (para pacientes que controlam uso de anticoagulante).

Com a implantação do resultado online, o paciente não precisará obter os resultados apenas presencialmente.