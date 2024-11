Cemitérios públicos de Campo Grande recebem cerca de 42 mil visitantes no Dia de Finados

Nem a chuva espantou as cerca de 42 mil pessoas que visitaram os três cemitérios públicos de Campo Grande neste Dia de Finados, para homenagear familiares e amigos já falecidos. A data foi marcada por celebrações religiosas e reflexões desde às 7h da manhã, quando foram abertos os portões.

Organização

A Semadur realizou marcações específicas para garantir o posicionamento adequado dos vendedores ambulantes. Velas, flores e até garrafas de água estavam à disposição dos visitantes em locais bem distribuídos ao redor dos cemitérios, evitando aglomerações e facilitando o fluxo.

Os serviços de transporte público também receberam reforço. Linhas especiais foram disponibilizadas para facilitar o acesso aos cemitérios e implementou uma tarifa reduzida, incentivando o uso de ônibus para minimizar o tráfego nas redondezas.

Além do transporte e do comércio, a segurança foi reforçada com o apoio de 20 viaturas, entre motocicletas e veículos de quatro rodas, e um aumento no efetivo de servidores atuando na prevenção de vandalismo, furto e na segurança da população, tanto no entorno quanto dentro dos cemitérios, além de colaborar no controle do trânsito nessas regiões, em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

A Prefeitura de Campo Grande também intensificou a manutenção dos cemitérios, com equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) responsáveis pela limpeza e organização dos espaços. Nos três cemitérios, um serviço de consulta de jazigos, com QR Codes e mapas, ajudou os visitantes na localização dos túmulos.

Com Prefeitura de Campo Grande