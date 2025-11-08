Homem encontrado morto em barraco foi assassinado com golpes de faca

Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News
Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

 

Severino Romualdo da Silva, 44 anos, encontrado morto no barraco de uma chácara no Jardim Clímax, em Dourados, neste sábado (8), foi assassinado com golpes de faca, que atingiu a região do abdômen.

O crime teria ocorrido entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. A vítima trabalhava na chácara e dormia no barraco, mas o caso não tem relação com o trabalho.

Segundo o site local, Dourados News, o corpo foi descoberto após populares estranharem sua ausência nos afazeres diários. Uma pessoa já foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento, e as investigações seguem em andamento, com equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica atuando no caso.

 

