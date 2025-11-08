Colisão na Avenida Afonso Pena termina com carro capotado e motorista preso por embriaguez

Um acidente envolvendo um Onix e um Jetta terminou com um carro capotado e outros dois veículos atingidos na noite desta sexta-feira (7), na Avenida Afonso Pena, próximo ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, em direção ao Parque dos Poderes, quando o Onix mudou de faixa e foi atingido pelo Jetta. Com a colisão, o motorista do Jetta perdeu o controle, atingiu um Polo e uma Trailblazer que estavam estacionados, e acabou capotando no meio da pista.

Um policial civil de Ribas do Rio Pardo, que estava como passageiro do Onix, relatou que o condutor do Jetta tentou fugir, mas precisou ser contido até a chegada da Polícia Militar.

Não houve feridos, apenas danos materiais. O motorista do Jetta se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool, fala alterada e falta de equilíbrio. Um termo de constatação de embriaguez foi lavrado, e o homem acabou preso em flagrante.