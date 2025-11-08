“O Jogo da Virada”, inspirado em histórias reais, estreia hoje

Com dramaturgia inspirada em histórias reais, espetáculo teatral estreia hoje (8) com alerta sobre os riscos dos jogos de apostas online

Você conhece alguém que já se deixou envolver pelo mundo das apostas online? E quando a arte reflete essa realidade? A Cia Theatron chega a Campo Grande (MS) neste sábado (8), às 18h, para uma apresentação gratuita do espetáculo “O Jogo da Virada”, na Vila Morena. Com 45 minutos de duração, a montagem faz parte de uma turnê nacional que já passou por Goiânia (GO), Goianira (GO), Rio Branco (AC) e Viçosa (MG), levando ao público uma mistura de teatro e reflexão social sobre temas contemporâneos e urgentes.

O enredo gira em torno de Rui, um homem que se deixa envolver pelas apostas online, e Raquel, sua esposa, que enfrenta as consequências emocionais e financeiras dessa escolha. A narrativa revela como o vício em jogos de azar pode afetar não apenas o indivíduo, mas todo o núcleo familiar, mostrando que decisões aparentemente pequenas podem provocar grandes impactos. O espetáculo aposta em uma linguagem acessível e sensível para despertar a consciência do público sobre o tema.

A criação do espetáculo nasceu de uma inquietação diante de um fenômeno crescente no país. Desde que as apostas esportivas online foram legalizadas em 2018, o setor tem se expandido rapidamente e, mesmo com a regulamentação aprovada em 2023, o número de pessoas dependentes desse tipo de jogo só aumentou. O tema vem chamando a atenção de autoridades e especialistas, já que, segundo uma pesquisa da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), cerca de 10,9 milhões de brasileiros apresentam comportamento de risco relacionado às apostas.

Pesquisa e reflexão

Arilton Rocha, conhecido como Ton ator, diretor e educador da Cia Theatron, responsável pela peça, contou ao Jornal O Estado que o espetáculo surgiu a partir de uma pesquisa iniciada em uma conversa entre amigos da Sicoob. Durante o processo, o artista descobriu que o Brasil registra perdas superiores a R$30 milhões de pessoas que gastaram seus salários e benefícios sociais, como o Bolsa Família, em jogos de aposta. Diante dessa realidade, Arilton decidiu transformar o tema em arte: assim nasceu “O Jogo da Virada”, uma peça criada como alerta social.

“As pessoas entram nesses jogos achando que vão ganhar, mas eu sei que eles são programados para fazer a gente perder. É uma avalanche de gastos, gente se endividando por causa dos jogos. Tenho visto muitas tragédias: filhos agredindo ou até matando pais, pessoas perdendo tudo o que têm. Tudo isso me preocupa muito, porque os jogos online estão destruindo famílias e causando um grande problema social no país”, conta o artista.

O processo de criação de “O Jogo da Virada” foi profundamente inspirado em histórias reais. O artista conheceu um casal de classe média de Goiânia que perdeu a casa e o patrimônio depois que o marido se envolveu com jogos online e contraiu dívidas com agiotas. A história serviu de base para a construção dos personagens e do roteiro.

“Essa história me tocou muito. Fui pesquisando, ouvindo relatos, lendo as poucas matérias que existem sobre o tema e percebi o quanto esse problema está presente na vida de muitas pessoas. Então o espetáculo nasceu desse mergulho na realidade, com o propósito de sensibilizar o público sobre os riscos e as consequências sociais do vício em apostas”, explica Arilton.

Encenações reais

O espetáculo “O Jogo da Virada” combina drama e reflexão social, explorando tanto a leveza de momentos cômicos quanto a tensão de uma tragédia pessoal. Arilton explica que a peça, com duração de 45 minutos, narra a história de Raquel e Rui, um casal que, após voltar de férias felizes, vê a vida transformar-se gradualmente em caos quando Rui se envolve com jogos online.

“Ele perde não só o patrimônio, mas também o desejo de trabalhar, de conviver com os amigos e até de compartilhar momentos simples com a esposa, como as caminhadas matinais”, relata Arilton.

A encenação, cuidadosamente planejada, combina luz, som, cenografia e atuação para transmitir essa progressiva perda de valores e o impacto emocional da dependência, fazendo com que o público vivencie a tensão e a tragédia da história de forma intensa e reflexiva.

“É um espetáculo que provoca diálogo. Sempre há alguém que conhece ou que convive com alguém viciado em jogos online, essas famosas bets promovidas por influenciadores que ganham milhões e, muitas vezes, levam pessoas à miséria ao longo do tempo. Muitos compartilham experiências próprias ou de pessoas próximas, comparando o vício em apostas ao de drogas como álcool ou cocaína.”, explica.

Ao falar sobre a mensagem que espera transmitir ao público de Campo Grande, Ton ressalta a importância da atenção e da prevenção. “A pessoa começa a jogar, ganha nas primeiras vezes, depois perde e continua tentando recuperar o que perdeu, até se tornar viciada. A ideia é que todos fiquem atentos e conversem com alguém próximo se perceberem que estão se aproximando desse tipo de vício”, finaliza.

Sobre a Cia

Com mais de 30 anos de experiência no teatro e no cinema, Arilton Rocha, segue inspirado pelo potencial transformador da arte. À frente da Cia Theatron, criada em 2024 com o propósito de aproximar teatro e educação, Ton acredita que o palco é uma ferramenta poderosa para gerar reflexão social. Especialista em Cinema Educação pela UEG, em Metodologia do Ensino pela UFG e em Teatro e Educação pelo IFNMG, ele conduz a companhia com foco em espetáculos que dialogam diretamente com questões sociais relevantes para o público.

Segundo Ton, a ideia de fundar a Cia Theatron surgiu da vontade de criar um teatro que fosse além dos grandes dramaturgos brasileiros, abordando temas atuais e próximos da realidade das pessoas.

“Depois de muitos anos atuando em companhias tradicionais, senti que era hora de montar espetáculos que falassem de questões sociais”, explica.

Entre os projetos da companhia estão Família Pitanga, que estreou no ano passado, e o próprio “O Jogo da Virada”, ambos voltados a provocar reflexão sobre temas como finanças familiares e o impacto dos jogos online, reforçando o compromisso da companhia com o debate social.

Serviço: O espetáculo “O Jogo da Virada” será realizado hoje, sábado (8), às 18h, de forma gratuita, na Vila Morena, localizado nos altos da Afonso Pena. Classificação 12 anos. Para mais informações: @ciatheatron.

Amanda Ferreira