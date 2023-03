Previsão alerta para pancadas de chuva e trovoadas na Capital

A previsão do tempo para Campo Grande e outras regiões de Mato Grosso do Sul indica que haverá chuvas de intensidade fraca a moderada na maior parte do estado, porém é possível que ocorram chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento na região Sul.

Essas instabilidades são causadas pela combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica com o aquecimento diurno. Para a capital Campo Grande, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas durante a tarde e noite. A temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 32°C.

Já em Ponta Porã, a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C. Nas cidades de Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 24°C, com máxima de 33°C. Na região Norte e no Bolsão, a previsão é de temperaturas mínimas de 22°C e máximas de 32°C.

É importante que as pessoas que vivem nessas áreas estejam atentas às condições climáticas e tomem as precauções necessárias para evitar possíveis danos causados por tempestades e chuvas intensas.

