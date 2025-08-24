Homem embriagado é preso em flagrante por atropelar mulher que ficou em estado gravissímo

Indivíduo tentou fugir, mas foi contido por moradores e preso pela polícia militar

No início da noite do último sábado (23), um homem de 29 anos foi preso em flagrante logo depois de tentar fugir por ter atropelado uma mulher de 54 anos, no bairro no bairro Santo André, em Três Lagoas. A mulher ficou em estado gravissímo com traumatisco craniano.

Segundo o Portal RCN 67, o acidente aconteceu na rua Wilson de Carvalho Viana, próximo ao cruzamento com a rua Dr. Oscar Guimarães por volta das 17h30 da tarde. A mulher pilotava uma motocicleta Honda CG 150 preta no sentido da avenida Filinto Müller quando foi atingida por um Fiat, conduzido pelo homem embrigado, que seguia em direção ao centro da cidade.

O veículo pertence a uma oficina mecânica. O homem, de 29 anos, tinha tendado fugir, mas foi contido por populares e acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e teve traumatismo craniano. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora, onde precisou ser entubada, mas devido a gravidade da situação foi transferida para o Hospital Regional.

