Com Semana do Cinema programada, lojistas se preparam para aumento de público

Do dia 28 de agosto a 3 de setembro, Campo Grande irá receber mais uma edição da Semana do Cinema, com as principais redes de cinema do país vendendo ingressos no valor promocional de R$ 10, incluindo filmes que irão estrear na semana.

A semana do cinema não se restringe apenas aos filmes, é uma oportunidade que os lojistas têm para um aumento de movimento. Com o crescimento do fluxo de clientes nas salas de cinema, por consequência, o movimento dos estabelecimentos também aumenta.

Os consumidores acabam transformando a ida ao cinema em um passeio completo, é o que relata o superintendente do Shopping Bosque dos Ipês, João Guilherme Braga. “A Semana do Cinema é sempre muito relevante para nós, pois além de intensificar o movimento nas salas, amplia também o fluxo em todo o shopping. Muitas pessoas aproveitam para transformar a ida ao cinema em um passeio completo, incluindo momentos na nossa praça de alimentação”.

Com a aposta no diferencial, Braga reforçou sobre espaços privilegiados que apostam no conforto. “Temos uma expectativa bastante positiva de público. A UCI é uma das âncoras do Bosque e se diferencia pela estrutura moderna, tecnologia de ponta e conforto que oferece. Um exemplo são as loveseats e os espaços reservados para cadeirantes e seus acompanhantes, que possuem localização privilegiada dentro das salas”.

A promoção será válida para todas as sessões convencionais, sem exceção de horário, incluindo finais de semana. Os cinemas da Capital que irão aderir a Semana são o Cinemark (Shopping Campo Grande), UCI (Shopping Bosque dos Ipês) e o Cinépolis (Shopping Norte-Sul Plaza).

A iniciativa não abrange pré-estreias e salas especiais, como Imax, VIP e D-Box, porém algumas redes adotaram preços especiais para tais. Muitas dessas salas também terão valores promocionais (porém, maiores que R$ 10).

Além dos filmes já em cartaz, como o novo “Quarteto Fantástico” ou o terror “A Hora do Mal”, a semana conta com estreias, como “O Último Azul”, com Rodrigo Santoro, e relançamentos como “Interestelar”, de Christopher Nolan.

Gustavo Nascimento