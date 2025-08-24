Campo Grande sedia workshop internacional sobre conflitos com grandes felinos

Nos dias 26 e 27 de agosto de 2025, Campo Grande será palco do I Workshop Internacional Conflitos com Grandes Felinos: Riscos, Causas e Soluções. Evento é inédito no Brasil e reunirá especialistas de quatro continentes para discutir estratégias de convivência segura entre seres humanos e grandes predadores, como onças-pintadas e onças-pardas, animais silvestres comuns no Mato Grosso do Sul.

O encontro será realizado na sede da Famasul e contará com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. A iniciativa é promovida pelo Instituto SOS Pantanal, Associação Onçafari, Instituto Onça Pintada e Instituto Homem Pantaneiro.

Segundo Gustavo Figueirôa, do Instituto SOS Pantanal, os recentes incidentes envolvendo grandes felinos no Brasil evidenciam a necessidade de protocolos claros e políticas públicas integradas. “A coexistência entre seres humanos e grandes predadores não é novidade, e a possibilidade de trazer exemplos de fora onde esse convívio é mais intenso, pode nos ajudar a encurtar o caminho para o sucesso”, afirmou.

Entre os participantes estão nomes de referência mundial, como Dr. Craig Packer (EUA), considerado o maior especialista em leões do mundo; Dra. Krithi Karanth (Índia), pesquisadora sobre conflitos entre humanos e tigres; e Agustín Iriarte (Chile), especialista em pumas e conservação de mamíferos sul-americanos.

A programação inclui painéis, oficinas e debates que abordarão desde protocolos emergenciais até políticas públicas, campanhas de educação ambiental e uso de dados científicos para prevenir ataques. Ao final, será elaborada a Carta de Diretrizes para a Convivência com Grandes Felinos, documento coletivo que reunirá recomendações para fortalecer a conservação e a segurança.

Por Inez Nazira

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram