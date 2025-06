Homem embriagado é preso após lançar carro contra viaturas da Rocam em Campo Grande

Na madrugada deste domingo (8), um homem de 45 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado e colidir de forma intencional contra viaturas da Rocam (Rondas Ostensivas de Choque e Ações Motociclísticas), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. A ação resultou em dois policiais feridos, que precisaram ser levados ao hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 00h50, quando a equipe da Rocam realizava patrulhamento tático na região. Os policiais foram surpreendidos por um veículo Fiat Strada branco, que trafegava na contramão e colidiu frontalmente com as motocicletas da guarnição.

Um dos agentes conseguiu desviar a tempo, mas os outros dois, de 31 e 32 anos, foram atingidos. Com o impacto, os policiais caíram ao solo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de saúde; até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais evidentes de embriaguez. Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 1,00 mg/L de álcool no sangue, valor que caracteriza estado de embriaguez ao volante, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, durante a vistoria no interior do carro, os policiais encontraram papelotes de cocaína, totalizando 0,90 gramas da droga. O condutor admitiu que estava consumindo bebidas alcoólicas desde as 16h do sábado, mas afirmou não lembrar o motivo pelo qual teria jogado o carro contra os policiais.

O homem foi detido no local e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido.

A Polícia Militar deve apurar se houve intenção deliberada de atentado contra os agentes. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, condução de veículo sob efeito de álcool e porte de droga para consumo pessoal.

