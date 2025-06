Motociclista morre após acidente em Dourados

Carro e moto se chocaram em cruzamento em principais vias da cidade

Na manhã deste sábado (7), um homem identificado como Luan Camargo dos Santos, de 24 anos morreu após um acidente grave na cidade de Dourados.

A colisão ocorreu no cruzamento da avenida Weimar Gonçalves Torres com a rua Benjamin Constant, na região central da cidade.

Segundo o Dourados News, o acidente envolveu um Jeep Compass e uma motcicleta XT. Uma mulher conduzia o carro pela avenida e Luan, a motocicleta e não teria respeitado a sinalização de ‘pare’ no cruzamento.

Ele teve fratura na perna e traumatismo craniano. O socorro foi realizado Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e depois ele foi encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu.

