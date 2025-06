Sábado ainda será quente em MS, mas frente fria começa a mudar o tempo no domingo

Temperaturas seguem altas neste sábado em grande parte do Estado, mas o tempo começa a virar com a chegada de uma frente fria no fim do fim de semana

O sábado (7) será de tempo abafado em Mato Grosso do Sul, com temperaturas elevadas e variação de nebulosidade ao longo do dia em diversas regiões do Estado. Em geral, a previsão aponta sol entre nuvens e ventos fracos, mas algumas cidades devem ter aumento de nebulosidade e até chance de chuva isolada à noite.

Na Capital, Campo Grande, os termômetros variam entre 20°C e 30°C. O dia começa com poucas nuvens, mas a cobertura aumenta à tarde e se intensifica à noite, quando o céu deve ficar bastante nublado. Os ventos sopram de nordeste a norte, com intensidade fraca a moderada, e a umidade relativa do ar oscila entre 40% e 90%.

Em Corumbá, a previsão é de calor intenso, com máxima de 34°C e mínima de 20°C. O tempo segue seco à tarde, com umidade chegando a 30%. O céu terá poucas nuvens pela manhã e muitas nuvens nos demais períodos, mas não há previsão de chuva.

Em Ponta Porã, a mínima será de 17°C, a mais baixa entre as cidades observadas, e a máxima chega a 31°C. O tempo começa com sol entre poucas nuvens, e à noite o céu deve ficar bastante encoberto. A umidade varia de 30% a 100%, e os ventos mudam de direção ao longo do dia, começando de norte e terminando com influência do sul.

Dourados terá mínima de 19°C e máxima de 32°C. A cidade é a única com previsão de chuva: há possibilidade de pancadas isoladas e trovoadas à noite. Pela manhã, o céu já apresenta muitas nuvens com chance de chuva fraca. O clima segue abafado e os ventos permanecem fracos.

Em Três Lagoas, o sábado será ensolarado, com poucas nuvens durante todo o dia. As temperaturas ficam entre 19°C e 33°C, e a umidade varia de 30% a 80%. Os ventos predominam do norte e nordeste, com fraca intensidade.

