Homem em situação de rua é brutalmente agredido por segurança após pedir comida em bar em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (14), um homem de 30 anos foi violentamente espancado na região central de Campo Grande, após solicitar comida em um bar. Segundo informações da Polícia Militar e do boletim de ocorrência, uma vítima, que vive em situação de rua, sofreu graves lesões nos membros inferiores e superiores.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi inicialmente acionada para atender uma ocorrência de atropelamento, mas, ao chegar ao local, os agentes identificaram que o homem havia, na realidade, sido agredido fisicamente. De acordo com a vítima, após pedir comida em um bar próximo ao obelisco e ser destratado, ele se exaltou e usou xingamentos, mas afirma não ter ameaçado ou atacado ninguém.

Pouco depois de deixar o local do pedido, o homem foi abordado por duas seguranças em uma motocicleta, que usava colete balístico. Segundo o relato da vítima, as seguranças passaram a agredi-lo brutalmente, resultando em fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna direita, além de uma fratura no braço esquerdo.

Após o ataque, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande para receber tratamento médico. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa, onde será investigado.

