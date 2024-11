Homem acusado de cometer feminicídio e homicídio no Coophatrabalho está sendo procurado

A Polícia Civil de Campo Grande divulgou um cartaz de procurado para Flávio Saad, de 49 anos, investigado por feminicídio e homicídio qualificado. Ele é suspeito de ter assassinado sua ex-companheira, Ana Claudia Rodrigues Marques, de 44 anos, e o amigo dela, Carlos Augusto Pereira de Souza, de 49, na noite de domingo (10), em uma casa no Bairro Coophatrabalho, Campo Grande . A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) divulgou um número de telefone para denúncias, reforçando o pedido de informações sobre o paradeiro do suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, um adolescente, enteado da vítima, foi quem alertou as autoridades após ouvir os tiros e os gritos de socorro de sua madrasta. A testemunha, que se escondeu em um canto do quarto onde estava, ouviu a voz do suspeito como sendo o ex-marido de Ana Claudia. Durante o ataque, o suspeito teria gritado frases que indicavam ciúmes, como “é isso que talarico merece” e questionado se a vítima “ainda não morreu”.

Os corpos foram encontrados em diferentes partes da casa: Ana Claudia estava no corredor próximo à sala, enquanto Carlos Augusto foi encontrado no banheiro da suíte. Após cometer os assassinatos, Flávio Saad fugiu do local. Imagens de câmeras de segurança próximas registraram o suspeito indo e vindo da cena do crime, e o vídeo foi confirmado por familiares como sendo ele.

Durante as investigações, a polícia encontrou na casa de Saad munições de diferentes calibres, além de dois revólveres. O suspeito não aceitou o fim do relacionamento de mais de 20 anos com Ana Claudia, que havia terminado há dois anos. A tragédia abalou familiares e amigos das vítimas, que seriam presentes no velório de Carlos Augusto.

Ficha criminal

Flávio Saad já possuía antecedentes criminais e é julgado em um processo por tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em junho de 2015, durante uma pescaria no Distrito Águas do Miranda, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Na ocasião, ele esfaqueou um amigo após uma briga, e mesmo tendo confessado o crime, foi liberado sob liberdade provisória. Em novembro do ano passado, ele foi formalmente acusado e deverá enfrentar um júri popular.

A polícia segue em busca de informações sobre o paradeiro de Saad.

