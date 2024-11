Mulher pede ajuda em sítio após ser agredida e ameaçada de morte pelo companheiro em Anastácio

Proprietária de um sítio do assentamento Marcos Freire, em Anastácio, acionou a policia ontem (12), após uma jovem, de 18 anos, vítima de agressões e ameaças de morte pelo companheiro, pedir ajuda.

A jovem relatou aos policiais que convive com o homem, de 25 anos, há 5 anos e os dois tem um filho de um ano e nove meses. Ela foi agredida com tapas no rosto, além de ser ameaçada de morte por ele, que estava utilizando um facão e uma arma de fogo.

Os policiais foram até a fazenda onde a vítima mora e conseguiu prender o suspeito. O filho deles também estava na casa, pois a jovem não conseguiu levá-lo junto com ela no momento em que saiu para pedir ajuda.

Durante a busca na residência, um revólver calibre .32 foi encontrado escondido em um guarda-roupa.

O homem foi conduzido à delegacia, e a jovem informou que episódios como este já aconteceu outras vezes e solicitou medidas protetivas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram