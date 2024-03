Homem é vítima de tentativa de homicídio após receber “nudes” de mulher casada

Um homem de 35 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio depois de receber um “nude” de uma mulher casada. O suspeito de cometer o crime é o marido da mulher que enviou as fotos nuas, e ele foi preso em flagrante. O incidente ocorreu em Nova Andradina, e o crime foi registrado na segunda-feira (18).

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a um possível tiroteio no bairro São Vicente de Paula. Ao chegar à residência, a equipe encontrou a esposa da vítima muito nervosa. Ela informou aos policiais que encontrou fotos íntimas de outra mulher no celular do marido. Utilizando uma rede social, ela localizou o esposo da outra mulher e descobriu o envolvimento dela com seu marido. Ela então enviou as fotos para ele, tudo isso aconteceu na última sexta-feira (15).

Durante a conversa com a mulher, o marido traído pediu a localização da casa deles, e ela forneceu. Pouco depois, o suspeito foi até a casa da mulher e ameaçou o marido dela com uma arma de fogo, mas acabou indo embora em seguida. Na segunda-feira, o suspeito retornou e disparou três vezes contra a vítima. O homem saiu correndo e tentou se esconder atrás da casa, subindo no muro.

O suspeito, insatisfeito, rodeou a casa e disparou mais duas vezes sobre o muro, mas não atingiu ninguém. Enquanto a polícia registrava o boletim de ocorrência, o suspeito se dirigiu à delegacia e se entregou, e a arma também foi apreendida.

