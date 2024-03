Ministério da Educação abre lista de espera para o Prouni

O Ministério da Educação (MEC) deu início, nesta segunda-feira (18), ao período de manifestação de interesse para a lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o primeiro semestre deste ano.

Segundo a pasta, os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas da edição podem manifestar interesse em participar da lista até as 23h59 (horário de Brasília) desta terça-feira (19), por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Na página, devem clicar em “Manifestar interesse” e fazer login com a conta gov.br.

O resultado da lista de espera será disponibilizado pelo MEC na sexta-feira (22) no Portal Único de Acesso. Nesta edição do Prouni, o MEC ofertou 406.428 bolsas, 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão comparecer às instituições para as quais foram indicados, no período de sábado (23) a 4 de abril, para comprovarem as informações prestadas em suas inscrições.

“Os pré-selecionados devem ficar atentos quanto à existência de eventuais exigências adicionais por parte das instituições de ensino”, ressalta o MEC.

Com informações do SBT News.

