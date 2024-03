Família de mulher grávida que morreu no UPA suspeita de assassinato

Uma mulher grávida faleceu após dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Nova Bahia. O namorado comunicou à família da jovem que ela havia cometido suicídio na tarde da última segunda-feira (18), mas a família suspeita que a moça possa ter sido assassinada.

A mãe da vítima relatou aos policiais que a filha era usuária de drogas e vivia distante da família. Por volta das 16 horas desta segunda-feira, a mãe recebeu uma ligação de um homem que afirmou ser companheiro da jovem. Ele disse que ela havia tentado suicídio, mas estava bem na UPA do Nova Bahia.

Pouco tempo depois, o mesmo homem retornou a ligação e informou que a companheira havia falecido. Os familiares dirigiram-se à unidade de saúde e conversaram com a assistente social, que informou que a jovem estava grávida e que teria cometido suicídio utilizando uma corda.

A mãe, ao prestar depoimento na delegacia, revelou não conhecer o companheiro da vítima nem o endereço atual de residência da filha. Além disso, expressou suspeitas sobre o possível assassinato da filha, pois o homem que se identificou como seu companheiro aparentava estar sob o efeito de drogas. Além disso, na unidade de saúde, foi informado que a corda utilizada era muito fina.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais