Homem é vítima de tentativa de homicídio após encontrar desavença, ma Santa Cramélia

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando por uma rua do bairro quando se deparou com o agressor. Após uma breve interação, tentou se afastar, mas foi atingido pelas costas, com uma facada na região da cabeça. Ele relatou à polícia que sabia das intenções do agressor em matá-lo.

Embora não haja informações sobre quem prestou o socorro imediato, a equipe médica informou que, apesar de a vítima estar consciente e orientada, o ferimento é grave, com risco de complicações, e um procedimento cirúrgico pode ser necessário.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão e está sendo investigado pela Polícia Civil.