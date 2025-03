Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Campo Grande e deflagra operação em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu, nesta quinta-feira (27), um mandado de prisão contra um homem de 32 anos, condenado pelo crime de receptação. A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (Polinter/MS), com o apoio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – unidade Cepol (Depac Cepol/MS), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Após ser capturado, o homem foi conduzido à sede da Polinter para os procedimentos de comunicação. Em seguida, ele foi encaminhado à carceragem da Depac Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

O crime de receptação é caracterizado pela posse ou venda de objetos obtidos de forma ilícita, configurando um delito previsto no Código Penal Brasileiro. A pena para esse tipo de crime pode variar entre um e quatro anos de reclusão, além de multa.

Operação em Ribas do Rio Pardo

Também nesta quinta-feira, a Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, cidade localizada a 97 quilômetros de Campo Grande, deflagrou uma operação com o apoio do Batalhão de Choque. A ação, comandada pelo delegado Felipe Braga, cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro Santo André, com o suporte de equipes do canil do Choque.

Até o momento, a polícia não divulgou detalhes sobre o número de mandados cumpridos nem se houve apreensão de drogas ou prisões durante a operação. O delegado Felipe Braga informou que mais detalhes devem ser divulgados após a conclusão dos trabalhos de campo. A operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e o crime organizado na região.

