Hospital São Julião traz a Campo Grande a Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes para palestra sobre vida, morte e cuidados paliativos

O Hospital São Julião promove, no dia 30 de abril, um evento de grande relevância para a saúde e a sociedade: a palestra “A morte é um dia que vale a pena viver”, com a médica geriatra e paliativista Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes. O encontro será realizado às 19h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo – Auditório Manoel de Barros, e contará com uma abertura especial da Orquestra Sinfônica de Campo Grande e da Orquestra Sinfônica das Crianças Indígenas, sob a regência do maestro Eduardo Martinelli.

Uma das maiores referências em cuidados paliativos do Brasil

Com uma carreira consolidada na área da medicina paliativa, Dra. Ana Cláudia é um dos principais nomes do país no tema. Formada pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em Geriatria e Gerontologia pela Universidade de Barcelona, e pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, ela tem sido uma voz ativa na humanização da saúde e no acolhimento a pacientes em estágios avançados de doenças.

Além de médica, é escritora e palestrante de renome. Seu livro “A morte é um dia que vale a pena viver”, um best-seller nacional, revolucionou a forma como o tema da finitude é abordado no Brasil. Sua trajetória inclui passagens por grandes instituições e participações em eventos internacionais, onde compartilha sua visão sobre a importância do cuidado integral ao paciente, enfatizando a qualidade de vida até o último momento.

Um evento que une reflexão e solidariedade

O objetivo do evento vai além da disseminação do conhecimento. Os recursos arrecadados serão destinados à expansão e melhoria dos setores de cuidados paliativos e reabilitação do Hospital São Julião, fortalecendo ainda mais a assistência oferecida a pacientes e famílias em momentos delicados.

Os ingressos custam R$ 150,00 e podem ser adquiridos nos seguintes canais:

www.saojuliao.org.br ou ingressos.saojuliao.org.br.

Mais informações: (67) 9177-2335 | (67) 99334-7692

