Evento de lançamento da Maratona de Campo Grande apresentou diferenciais da prova

Com café da manhã, hidratação e espaço de recuperação, tudo gratuito para os atletas, treinão foi aquecimento para a prova, que será realizada em julho

Foi realizado no último sábado, no Parque das Nações Indígenas, o evento oficial de lançamento da quarta edição da Maratona de Campo Grande. A apresentação foi acompanhada de um treino de 5 km aberto ao público e deu uma amostra do que os corredores podem esperar no dia 6 de julho, pois a prova é a única maratona oficial do Estado e tem uma infraestrutura completa para atender os atletas com excelência. Cerca de 300 pessoas participaram do treinão e mais de 500 passaram pelo espaço, instalado na Concha Acústica Helena Meirelles.

Durante o evento, foram anunciadas as novidades deste ano e apresentados dados das últimas edições. A edição de 2025 já é a maior de todas, tendo ultrapassado, com 65% das inscrições preenchidas, o total do ano passado e com um crescimento de 350% desde a primeira edição, com expectativa de chegar a 5 mil inscritos. No ano passado 48% dos atletas correram a menor distância, o que levou a organização a trazer mais dois percursos para este ano, de 5 km e 10 km. Mas o público dos 42 km vem crescendo ano a ano, assim como o da meia maratona, que chegou a 36% do total na última edição.

No ano passado, 35% do público veio de fora de Campo Grande, número que prova o impacto que a prova tem também na economia e na movimentação turística da Capital. “Nós temos uma preocupação muito grande de utilizar o esporte como uma ferramenta para gerar fluxo turístico, e eu não tenho dúvida que as corridas de rua fazem toda a diferença nesse quesito no Estado inteiro, em especial a Maratona de Campo Grande, que é, sem dúvida, assim como as grandes maratonas que temos em outras cidades, um dos principais eventos geradores de fluxo turístico, por isso o Governo do Estado está presente, ajudando na viabilidade do evento”, comentou Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

Outra novidade para este ano é a Meta Lixo Zero, que busca reduzir ao máximo o impacto do evento no meio ambiente. A largada também foi antecipada para 5h para os corredores de longas distâncias, atendendo a pedidos dos próprios atletas, e o percurso da maratona passou por adequações para melhorar ainda mais a experiência dos corredores e terá agora certificação internacional. “O evento foi um esquenta para a prova, para quem está começando ter essa sensação do que é participar de uma prova de corrida, ver o movimento, pois isso motiva e faz pegar gosto pelo esporte, assim como também quem está se preparando ter uma expectativa do que será o evento em julho”, afirma André Milani, diretor técnico da Maratona de Campo Grande.

O treino de 5 km do último sábado impressionou pela estrutura, oferecida em parceria com a Corpal Incorporadora, a Águas Guariroba e o governo de MS, por meio da iniciativa Isto é Mato Grosso do Sul. Além da hidratação, quem participou teve acesso a um espaço de recuperação muscular, com liberação, massagem e crioterapia, completo café da manhã e pôde provar cafés especiais, tudo gratuito. A organização estuda datas para os próximos eventos pré-prova, a serem divulgadas em breve pelo Instagram oficial @maratonacampogrande.

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas de Campo Grande e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e o kids,

especial para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá outras programações no evento na Cidade da Maratona (altos da Afonso Pena). As inscrições estão no quarto lote e

as vagas são limitadas.

