Homem é socorrido em estado grave após ser esfaqueado por enteado no Jardim das Meninas

Um homem ainda não identificado foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado no Bairro Jardim das Meninas. Caso aconteceu tarde desta segunda-feira (30). Segundo informações, a vítima foi atendida pela Unidade de Suporte Avançado do Samu na Rua Izaltino Leiria de Paula.

Segundo apurado pela reportagem, o homem estava sentado em frente a uma conveniência que fica na Rua Olivério Rodrigues da Luz, quando foi surpreendido pelo o autor que o esfaqueou na região da costela e saiu correndo. Já ferido, ele pegou sua bicicleta e pedalou três quadras, até a rua Rua Izaltino Leiria de Paula, onde caiu ao chão e pediu por ajuda.

Um dos moradores que prestou socorro à vítima relatou que antes do socorro chegar, o rapaz teria falado aos populares que foi esfaqueado pelo seu enteado após uma discussão familiar. Além do Samu, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram nos locais onde tudo ocorreu para ouvir as testemunhas.

