Governo lança aviso de licitação para asfalto nas moreninhas

O Diário Oficial publicou nesta segunda-feira (30), que o Governo do Estado levará asfalto para ruas do bairro Moreninhas IV, em Campo Grande. Obra tão esperada há anos.

O aviso de lançamento de licitação foi publicado no Diário Oficial pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para selecionar uma empresa para executar a obra.

Conforme projeto, passarão por obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira e Clotilde Chaia, no trecho entre as ruas Copaíba e Ivo Osman Miranda. Outra via que será pavimentada é Rua Elias Saad, entre a Antônio Pires de Oliveira e a Clotilde Chaia.

Propostas de empresas interessadas na licitação serão conhecidas no dia 15 de fevereiro de 2023, às 8h, na sede da Agesul, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes, na Capital.

