Homem é preso em flagrante tentando aplicar ‘golpe do documento falso’

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 46 anos, que tentava aplicar golpes com documentos falsos, em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande. O homem tentou emitir cartões de crédito com documentação falsa em supermercado da cidade.

A descoberta foi feita pela equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), o criminoso recebeu voz de prisão no momento em que tentava aplicar o golpe. Conforme a polícia o homem mora em Andradina, cidade que fica próximo da divisa com Mato Grosso do Sul.

O autor foi conduzido para a delegacia e confessou em depoimento que tinha conhecimento da falsidade do documento que utilizava e afirmou haver adquirido de um amigo, na cidade de Araçatuba-SP, pelo valor de R$ 1.500,00, com a única e exclusiva intenção de aplicar golpes em agências bancárias.

O suspeito foi autuado em flagrante pela prática do crime de uso de documento falso, não sendo arbitrada fiança, em razão da pena máxima prevista, de cinco anos de reclusão. Ele foi encaminhado às celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações continuarão para identificar outros suspeitos envolvidos, sobretudo os responsáveis pela confecção dos documentos falsificados. Ao final das apurações em inquérito policial, todos poderão responder pelos crimes de falsidade documental, estelionato e associação criminosa.