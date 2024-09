Homem é socorrido com ferimentos de faca e tiros em Campo Grande

Os vizinhos avistaram dois homens encapuzados entrando na quitinete da vítima e cometendo o crime

Na noite de ontem (14), a Polícia Militar e Civil foram acionadas após receberem uma denúncia de tentativa de homicídio no Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Um homem, de 50 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos de faca no peito e tiros na coxa esquerda, braço e axila.

De acordo com o boletim de ocorrência os vizinhos avistaram dois homens encapuzados entrando na quitinete da vítima e cometendo o crime. Quando os militares chegaram no local junto com a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) e da Perícia, o homem já tinha sido socorrido por um familiar e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia e depois transferido para a Santa Casa.

Uma equipe da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol também esteve no local.

O filho da vítima estava a 100 metros do local e após confirmar o que havia acontecido, os policiais adentraram na casa da vítima e encontraram a quitinete revirada com respingos de sangue, além de acharem também duas munições sem uso e quatro estojos calibre 9 milímetros.

Os policiais conseguiram falar com o homem na unidade de saúde e ele relatou que foi atacado por dois homens encapuzados, mas não sabia quem eram e nem conseguiu ver mais detalhes que pudessem ajudar na identificação.

